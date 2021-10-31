В Уфе снесут три жилых дома для строительства сквера на перекрестке улиц Шафиева и Комсомольской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте столичной администрации.

Проект предусматривает территорию общего пользования, площадью 1502,81 квадратных метров, на которой предлагается размещение сквера с тематической скульптурной группой.

– Для реализации проектных решений необходим снос трех существующих жилых домов, общей площадью 254,54 квадратных метров и надворных хозяйственных построек, общей площадью 351,82 квадратных метров. В границах проекта планировки размещение объектов нежилой и жилой застройки не предусмотрено, – гласит документация.

Проектом также предусмотрена полоса движения трамвая шириною семь метров, будет организовано два остановочных пункта. Для обеспечения пешеходного движения планируется сеть пешеходных дорожек шириной два-три метра. Общая площадь проектируемой территории – 1,13 гектар.