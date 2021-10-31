Уфимская продавщица зарезала сожителя из-за ссоры

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе 49-летняя женщина ударила кухонным ножом в живот своего сожителю из-за ссоры. Подробности происшествия рассказали сотрудники пресс-службы МВД по Башкирии.

Как выяснили полицейские из предварительного опроса злоумышленницы, женщина и ее 61-летний сожитель вместе распивали алкоголь. Внезапно между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Женщина утверждает, что потерпевший начал ее избивать, та в ответ схватилась за нож и нанесла обидчику проникающее ранение в живот.

Женщина, осознав вся опасность ситуации, обратилась к соседу, чтобы тот вызвал скорую помощь, а сама она позвонила в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Пострадавший был доставлен в городскую больницу.

– Известно, что злоумышленница ранее к уголовной ответственности не привлекалась и работает продавцом в магазине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили правоохранители.