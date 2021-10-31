Количество умерших от COVID-19 в Башкирии превысило 2,6 тысяч человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 86 тысяч человек. Статистикой поделился оперативный штаб республики.

За прошедшие 24 часа опасную инфекцию подхватило 668 жителей региона. За все время пандемии ковидом заболело 86 165 человек.

Побороли коварную болезнь за минувшие сутки 669 человек, всего выздоровело 75 303 человека.

COVID-19 унес жизни 35 жителей Башкирии за последние 24 часа, таким образом количество погибших возросло до 2 621 человек.

В республике продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины от коронавируса получило 1 664 692 (7 801 за сутки) человека, второй – 1 339 892 (2 934).