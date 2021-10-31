В Башкирии произошло страшное ДТП: двое погибли, трое травмированы

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 31 октября, в Белорецком районе Башкирии произошла жуткая авария, унесшая жизни двух человек. Подробности случившегося рассказали сотрудники МЧС по республике.

ДТП произошло на шоссе Белорецк-Уфа недалеко от села Ассы. Как сообщает ведомство, «девятка» опрокинулась в кювет. В результате аварии пострадало пять человек. Из них двое погибли.

– Травмированные доставляются в ЦРБ Белорецкого района на осмотр. Движение на автодороге не затруднено. Республиканские спасатели произвели деблокирование пострадавших. На месте оперативная группа МЧС России и сотрудники ГИБДД, – сообщили спасатели.

Напомним, вчера утром, 30 октября, в Белорецком районе Башкирии в аварии при столкновении с легковушкой погиб 35-летний водитель грузовика «Mercedes-Benz». Шофером оказался отец троих детей из города Баймака Ильнур К.