55 нетрезвых водителей задержано за минувшие сутки в Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за минувшие сутки задержано 55 нетрезвых водителей. Об этом рассказали сотрудники Госавтоинспекции республики.

Как сообщают специалисты региональной дорожной полиции, за прошедшие 24 часа госавтоинспекторам удалось выявить более 1900 нарушений, также было задержано 55 водителей, которые управляли транспортными средствами, будучи пьяными.

Помимо прочего ГИБДД по Башкирии рассказало, что за минувший день на региональных дорогах было зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы различные травмы.

Напомним, вчера утром, 30 октября, в Белорецком районе Башкирии в аварии при столкновении с легковушкой погиб 35-летний водитель грузовика «Mercedes-Benz». Шофером оказался отец троих детей из города Баймака Ильнур К.