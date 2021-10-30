Можно и дома посидеть. Какая погода будет в Башкирии на нерабочей неделе

фото: Тимур Ханов

Накануне, 30 октября, в Башкирии начались нерабочие дни, введенные президентом России в связи с обострением коронавируса. Выходные продлятся до 7 ноября. Однако насладиться «каникулами» в полной мере вряд ли получится – погода может внести свои коррективы. Большая часть грядущей недели обещает быть пасмурной.

По данным синоптиков Башгидромета, сегодня, 31 октября, будет облачно, местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, температура воздуха составит 0, +5°. В первые два дня ноября, в понедельник и вторник, так же ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров останутся в тех же значениях, что и накануне.

Солнечно и при этом холодно будет 3 и 4 ноября. Днем температура едва ли поднимется выше нулевой отметки, а ночью немного подморозит до -5, -6°.

В заключительные три дня нерабочей недели в Башкирию вновь вернутся серые тона. Ночью 0, -3°, днем -1, 0°. Небольшие дожди пройдут под вечер 6 ноября, на следующий день в республике прогнозируется снег.