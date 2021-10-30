фото: администрация Стерлитамака

В башкирском городе Стерлитамаке сразу несколько развлекательных заведений нарушили антиковидный запрет на работу после 23:00. Роспотребнадзор минувшей ночью, 30 октября, провели рейды по увеселительным местам. Об этом сообщили в городской администрации.

– Были случаи грубого нарушения ограничительных мер. Одна из кальянных и бильярдный клуб не реагировали на сделанные им замечания и продолжали свою работу в ночное время. Заведения обслуживали посетителей, продавали еду и алкоголь, – передали в пресс-службе мэрии Стерлитамака.

фото: администрация Стерлитамака

Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы на владельцев заведений – материалы будут рассмотрены в суде. В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться «на постоянной основе».

фото: администрация Стерлитамака

Напомним, согласно антиковидному указу главы Башкирии Радия Хабирова в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября развлекательные заведения, а также ресторанам, бары и кафе могут работать только с 6:00 до 23:00.