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Общество30 октября 2021 16:01

Спасатели предупредили о гололеде и сильном ветре в Башкирии

Порывы достигнут 15-20 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Днем по республике пройдет небольшой дождь

Днем по республике пройдет небольшой дождь

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о гололеде и сильном ветре в республике, которые прогнозируются в ближайшие сутки – с 30 на 31 октября.

Этой ночью в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по востоку до умеренных. Гололедица на дорогах может возникнуть преимущественно в горных районах. Западный ветер в темное время суток усилится с 7-12 до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит 0, +5°.

Днем в республике потеплеет – столбики термометров поднимутся до +4, +9°. Местами пройдет небольшой дождь.