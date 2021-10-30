Спасатели предупредили о гололеде и сильном ветре в Башкирии

Днем по республике пройдет небольшой дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о гололеде и сильном ветре в республике, которые прогнозируются в ближайшие сутки – с 30 на 31 октября.

Этой ночью в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по востоку до умеренных. Гололедица на дорогах может возникнуть преимущественно в горных районах. Западный ветер в темное время суток усилится с 7-12 до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит 0, +5°.

Днем в республике потеплеет – столбики термометров поднимутся до +4, +9°. Местами пройдет небольшой дождь.