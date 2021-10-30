В период нерабочих дней в Башкирии будут усилены антиковидные проверки

В Башкирии в период нерабочих дней будут усилены профилактические проверки по соблюдению антиковидных мер Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В период нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября – в Башкирии будут усилены антиковидные проверки в общественных местах. Соответствующее поручение дал глава республики Радий Хабиров во время заседания местного оперштаба.

Контрольное управление с 25 по 29 октября проинспектировало в регионе торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы и междугородний транспорт. Нарушения были выявлены в четырех муниципалитетах – городах Октябрьском, Туймазах и Уфе, а также в Уфимском районе.

На том же заседании оперштаба министр здравоохранения Башкирии назвал города и районы республики, где возникли сложности с вакцинацией населения.