Воспитанник «Салавата Юлаева» выпал из окна многоэтажки в Москве и погиб

фото: Молодежная хоккейная лига

Воспитанник уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Иван Биткин погиб при падении с 25 этажа московской многоэтажки. Сообщение об этом появилось на сайте телеканала «РЕН ТВ».

По данным СМИ, 24-летний спортсмен выпал из окна высотки, которая находится на Хорошевском шоссе, в ночь на 30 октября. Молодой человек приземлился на козырек технического этажа. Хоккеист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В причинах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Биткин выступал на позиции защитника за молодежную команду СЮ «Толпар», а также за московскую «Звезду», нефтекамский «Торос» и китайский «Ценг Тоу».