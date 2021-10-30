Глава Башкирии Радий Хабиров менял антиковидный указ 66 раз

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Глава Башкирии Радий Хабиров по состоянию на 28 октября 66 раз менял антиковидный указ о режиме повышенной готовности, впервые изданный 18 марта 2020 года. Об этом на посвященном коронавирусу круглом столе сообщил член Общественной палаты республики Евгений Мельников.

– Это [количество правок в указе] говорит о том, что нормативный документ не носит формальный характер, а отражает реальную обстановку […], когда ситуация стабилизируется, указ смягчается, при ухудшении эпидемиологической обстановке указ главы терпит изменения в сторону ужесточения мер, – отметил Мельников.

Напомним, последний раз указ о режиме повышенной готовности в Башкирии обновился 28 октября. В документе глава республики запретил общепиту открываться в ночное время в период «нерабочих дней» и вернул медотводы в качестве пропусков в общественные места.