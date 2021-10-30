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Здоровье30 октября 2021 11:41

В Башкирии зарегистрирован новый антирекорд по новым случаям COVID-19

За последние сутки инфекцию выявили у 672 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Общее число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 75 тысяч

Общее число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 75 тысяч

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии зарегистрирован новый антирекорд по суточному росту зараженных коронавирусом – за последние 24 часа инфекцию выявили у 672 жителей (предыдущий максимуму – 670). Всего на территории республики зафиксировано 85 497 случаев COVID-19. Статистику на 30 октября озвучил региональный оперштаб.

Число умерших от ковида увеличилось еще на 33 человека. С начала пандемии инфекция в Башкирии стала причиной смерти для 2 585 пациентов.

Переболели коронавирусом 74 634 жителя региона, 662 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки.

Первым компонентом прививки от COVID-19 привились 1,65 млн граждан республики, вторым – 1,33 млн.