В Башкирии зарегистрирован новый антирекорд по новым случаям COVID-19

Общее число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 75 тысяч Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии зарегистрирован новый антирекорд по суточному росту зараженных коронавирусом – за последние 24 часа инфекцию выявили у 672 жителей (предыдущий максимуму – 670). Всего на территории республики зафиксировано 85 497 случаев COVID-19. Статистику на 30 октября озвучил региональный оперштаб.

Число умерших от ковида увеличилось еще на 33 человека. С начала пандемии инфекция в Башкирии стала причиной смерти для 2 585 пациентов.

Переболели коронавирусом 74 634 жителя региона, 662 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки.

Первым компонентом прививки от COVID-19 привились 1,65 млн граждан республики, вторым – 1,33 млн.