В Башкирии с начала осени помидоры и огурцы подорожали в 2,5 раза

Помидоры сейчас стоят 145 рублей, а огурцы - 127 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии продолжают еженедельно дорожать помидоры и огурцы – с начала осени они выросли в цене более чем в два раза. Об этом говорят данные Башстата.

Если по состоянию на 6 сентября килограмм помидоров и огурцов обходился в 57 и 51 рубль соответственно, то к 25 октября эти овощи продавали уже по 145 и 127 рублей. За неделю средняя цена на них выросла на 11-16% или 15-19 рублей.

За семь дней – если сравнивать ценники за 18 и 25 октября – существенно подорожали также куриные яйца (71 руб. за 10 шт.: +3,5% или +2 руб.), мясные консервы для детского питания (881 руб. за 1 кг: +3,4% или +29 руб.) и маргарин (161 руб. за 1 кг: +2,8% или +4 руб.).