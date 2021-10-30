Уфе к 450-летию поручили разработать единый дизайн оформления улиц

Улицы в центре Уфы хотят оформить в едином стиле

На центральных улицах и праздничных площадках Уфы, а также на въезде в нее должен появиться единое оформление. Разработать дизайн-код к 450-летию башкирской столицы властям города поручил глава республики Радий Хабиров. Задание руководитель региона озвучил 29 октября во время рабочего совещания по вопросам подготовки к празднованию юбилея Уфы в 2024 году.

Единый дизайн-код – это комплекс документов, в котором закрепляются стандарты требований к элементам фасадов зданий и сооружений. Он будет регламентировать размещение вывесок, информационных табличек, витрин и других элементов. Директор Центра городского дизайна Руслан Алмаев на совещании заявил, что код необходим для сохранения культурно-архитектурного наследия города и создания комфортной визуальной среды.