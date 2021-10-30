«Берегите себя»: Хабиров записал видеообращение для жителей Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня утром, 30 октября, записал видеообращение для жителей республики. Поводом для этого стал снег, выпавший на территории региона.

– А вот и первые сполохи нашей башкирской зимы. Красота, но начинаются холода, усложняются дорожные условия. Поэтому берегите себя. Мы к зиме готовы. В ней есть свои прелести, свои радости, есть и свои проблемы, – сказал Хабиров из Белого дома на фоне предзимнего пейзажа.

Руководитель региона также выразил надежду, что «эту зиму мы пройдем спокойно».

По данным синоптиков Башгидромета, сегодня днем снег сменится дождем. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха составит +3, +8°.