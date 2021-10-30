Торговые центры Башкирии вновь начали пускать жителей с медотводом к вакцине от COVID-19

В ТЦ теперь можно пройти не только с сертификатом о вакцинации, но и с медотводом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Башкирии с медотводами к вакцине от коронавируса вновь могут посещать общественные места, где действуют антиковидные ограничения, – в том числе и торговые центры. Накануне глава республики Радий Хабиров дополнил перечень документов для пропуска справкой о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. Ее нужно показать вместе с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, полученным не позднее чем за 72 часа.

– Жители должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, – следует из заявления администрации руководителя региона.

Напомним, для посещения ряда общественных мест в Башкирии, помимо медотвода к прививке, можно показать сертификат о вакцинации против коронавируса или справку о перенесенной за последние полгода инфекции.

Ранее «КП-Уфа» писала, что 29 октября Радий Хабиров в очередной раз обновил указ о режиме повышенной готовности и ввел ограничения на работу общепита.