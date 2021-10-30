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Здоровье30 октября 2021 8:11

Забелин назвал города и районы Башкирии с самыми низкими темпами вакцинации от COVID-19

В перечень аутсайдеров вошли пять муниципалитетов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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От коронавируса в Башкирии вакцинировались более 1,3 млн человек

От коронавируса в Башкирии вакцинировались более 1,3 млн человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на заседании регионального оперштаба назвал города и районы республики с самыми низкими темпами вакцинации населения от COVID-19.

По словам чиновника, высокий уровень заболеваемости коронавирусом и сложности с прививочной кампанией наблюдаются сразу в 18 муниципалитетах. Самая напряженная ситуации по вакцинации наблюдается в городах Октябрьском, Сибае и Межгорье, а также в Бурзянском и Белорецком районах – там число привившихся «колеблется от 41 до 48 процентов», отчитался чиновник.

По состоянию на 29 октября в Башкирии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1,64 млн человек, вторым – 1,32 млн.