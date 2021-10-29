Радий Хабиров утвердил новый праздник в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 29 октября, сообщил в социальных сетях, что в республике утвержден новый профессиональный праздник. По его словам, теперь регион будет праздновать День работника ЖКХ. Выходной в честь этого не предусмотрен.

– Мы приняли решение, что каждый год 29 октября будем отмечать профессиональный праздник – День работника земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. А сегодня у этого министерства еще и юбилей - 30 лет.

Глава региона пожелал всем «мира и здоровья», продолжать « развиваться и совершенствоваться», а также поблагодарил всех за эффективную работу.