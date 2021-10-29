В Уфе под многоэтажным жилым домом провалился грунт

фото: соцсети

Сегодня днем, 29 октября, в Уфе между пятым и шестым подъездом жилого 25-этажного дома по улице Энтузиастов, 15 провалился грунт. Сообщение в Управление гражданской защиты поступило в 16:00.

фото: соцсети

– Предварительно, глубина образовавшегося провала составляет порядка 70 см, ширина – около 1,5 метров. Подъезды, где это произошло, не заселены. Сейчас на данном участке силами застройщика устраняются последствия провала, – передали в экстренном ведомстве.

Аварийный участок огражден лентами. На месте происшествия работают специалисты.

фото: УГЗ по Уфе

В управляющей компании дома пояснили, что между подъездами «произошла просадка траншеи над ливневой канализацией». Это случилось из-за того, что траншея была засыпана песчано-гравийной смесью, которая «под воздействием осадков просела». По предварительным данным, инженерные сети не повредились. «Ведутся работы по демонтажу брусчатки, досыпке и уплотнению траншеи. Застройщик в рамках гарантийных обязательств восстановит покрытие в течение 2 дней», добавила управляющая компания.