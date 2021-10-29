В Минздраве Башкирии считают возможным платить пенсионерам за прививку от COVID-19

Пенсионеров в Башкирии могут стимулировать вакцинироваться с помощью выплат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов озвучил идею о выплатах пенсионерам, сделавшим прививку против коронавируса. Инициативу медик озвучил на круглом столе республиканской Общественной палаты 28 октября.

– В некоторых регионах выплачиваются финансовые средства, чтобы жители в возрасте 60+ вакцинировались. Возможно, эта практика могла бы прижиться и у нас, – сказал Кустов.

Замминистра отметил, что в Башкирии неплохие темпы вакцинации у трудоспособного населения, однако прививочная кампания среди граждан старше 60 лет оставляет желать лучшего. Он также добавил, что мероприятия по стимулированию вакцинации в виде розыгрыша призов, квартир, мобильных телефонов «были эффективны, но недостаточны» – большую эффективность, по мнению Кустова, показали ограничительные меры для непривитых граждан.