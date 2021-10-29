В башкирском МЧС назначили нового замначальника

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Заместителем начальника МЧС Башкирии назначен Владимир Горин. Он возглавил управление надзорной деятельности и профилактической работы ведомства. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности министр МЧС Александр Чуприян.

Владимиру Горину 44 года. Он родился 29 января 1977 года в селе Александровка Мелеузовского района. В 20 лет окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России. В том же возрасте стал дознавателем противопожарной службы республианского МВД . Последняя должность - замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Башкирии.