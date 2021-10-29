В конце октября температура воздуха в Башкирии может упасть до -11°

Ночью в Башкирии пройдет небольшой снег, днем он перейдет в дождь Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие сутки температура воздуха при прояснениях в Башкирии может упасть до -11°. Об этом сегодня, 29 октября, предупредило региональное МЧС.

В субботу, 30 октября, в республике прогнозируется облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем он перейдет в дождь.

– Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснениях до -11°, днем +3,+8°, – передали в экстренном ведомстве. – На автодорогах ночью и утром местами туман видимость 500м и менее.

В воскресенье, последний день октября, снега в Башкирии не ожидается – вместо него местам пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет чуть выше, чем накануне: ночью -2,+3°, днем +4,+9°.