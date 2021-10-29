Хабиров высказался об Ульфате Мустафине в годовщину его смерти

Радий Хабиров и Ульфат Мустафин // фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 29 октября, прошел год с тех пор как от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался бывший мэр Уфы Ульфат Мустафин. Глава Башкирии Радий Хабиров написал в память о коллеге пост в соцсетях.

– Это была очень-очень тяжёлая потеря. Откровенно говоря, боль не отпускает... и так для очень многих людей. Именно поэтому на маленьком сельском кладбище на могиле Ульфата Мансуровича круглый год были цветы... прошёл год, – написал руководитель региона.

По словам Хабиров он и его родные решили «отпустить душу» Мустафина и «больше не плакать и не горевать по нему». Глава республики объяснил это тем, что душе Ульфата Мансуровича «на небесах спокойнее, когда мы вспоминаем его со светом и теплом в душе, без слез и без горести». Радий Хабиров добавил, что прошедший год был годом потерь для многих жителей Башкирии, и выразил всем искренние соболезнования.