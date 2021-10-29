В Башкирии против экс-чиновника возбудили уголовное дело спустя 10 лет после преступления

Следствие возбудило уголовное дело после прокурорской проверки

Против бывшего главы Казангуловского сельсовета Дуванского района Башкирии возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Следствие заинтересовалось экс-чиновником после проверки местной прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 10 лет назад, в 2011 году госслужащий изготовил выписку из похозяйственной книги, куда внес ложные сведения о предоставлении родственнику земли площадью 20 соток для ведения личного хозяйства. Глава сельсовета подписал документ и заверил его печатью. На основе фальшивой выписки Росреестр зарегистрировал на участок право собственности.

Материалы прокурорской проверки были переданы в Следственный комитет, который впоследствии решил возбудить уголовное дело о служебном подлоге.