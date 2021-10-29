Как в период нерабочих дней в Башкирии будут работать магазины

Нерабочие дни не отразятся на деятельности магазинов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Башкирию, равно как и всю страну, с 30 октября по 7 ноября ожидает период нерабочих дней, введенных на федеральном уровне в связи с обострением коронавируса. Власти республики отказались от введения жесткого локдауна и обошлись точечными ограничениями, отраженных в антиковидном указе главы региона Радия Хабирова.

Так, магазины – как продуктовые, так и вещевые – продолжат работать по своему обычному графику. В организациях торговли остается обязательным требование о соблюдении социальной дистанции и ношение защитных масок. Вместе с тем, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа кафе, ресторанов и баров будут под запретом в ночное время – с 23:00 до 6:00. Также антиковидным указом Хабиров приостановил работы игровых комнат и развлекательных центров для детей.

Ранее "КП-Уфа" писала, как в период нерабочих дней будут работать бюджетные медицинские организации.