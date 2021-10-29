«Блондинка на красном автомобиле»: уфимка, отдававшая сына в соцсетях, рассказала, какую семью она искала ребенку

Сейчас Виктория продолжает лечение у психиатра. Фото: соцсети

На днях скандально-известная уфимка, которая искала своему шестимесячному сыну приемных родителей в соцсетях, пришла на шоу «Прямой эфир» к Андрею Малахову. 33-летняя Виктория Ф. еще раз попыталась объяснить людям свое необычное решение, а также поделилась, какой именно представляла себе семью для маленького Паши (имя изменено – Ред.).

- Богатая влиятельная семья, которая могла решить все проблемы моих детей. Чтобы у них было будущее. Я даже рисовала в воображении родителей мечты. Это блондинка на красном автомобиле, а рядом с ней полный мужчина в черном костюме, - рассказала Виктория.

Ожидаемо, на молодую женщину снова обрушился шквал критики. Зрители едва ли не растерзали уфимку, обвиняя ее в халатном и безответственном отношении к собственному ребенку. Сама же Виктория напомнила, что у нее есть серьезное ментальное заболевание, и она активно лечится у психиатра. А значит, быть хорошей матерью, которая не причинит вреда своему сыну, она не сможет. Впрочем, Виктория честно призналась, что ей нравится и сам процесс родов, и возможность «продолжать себя в детях». Более того, у нее уже есть старшая дочь, которую она также отдала в приемную семью, найденную через соцсети.