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Здоровье29 октября 2021 10:27

COVID-19 в Башкирии на 29 октября: 670 человек заразились, 35 скончались

Общее число случаев инфицирования приближается к 85 тысячам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ситуация с коронавирусом в Башкирии остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в Башкирии остается напряженной

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус был выявлен у 670 жителей. Всего на территории республики зарегистрировано 84 825 случаев инфицирования. Статистику на 29 октября озвучил региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 увеличилось еще на 35 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 2 552 пациента.

Переболели коронавирусом 73 972 жителя Башкирии, 639 из них снялись с учета по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины в республике привились 1,64 млн человек, вторым – 1,32 млн.