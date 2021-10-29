В Башкирии задержали предполагаемого извращенца, домогавшегося до 8-летней девочки в своем автомобиле

В ближайшее время подозреваемого отправят в СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО

В Буздякском районе Башкирии задержали мужчину, которого подозревают в совершении насильственных действий в отношении малолетнего ребенка.

Напомним, эта жуткая история произошла 14 октября в селе Уратукуль Буздякского района. Изначально в соцсетях появились ориентировки на некоего мужчину, который якобы похитил девочку, посадил ее в свой автомобиль, отвез в сторону кладбища и там попытался надругаться. На крик ребенка сбежались люди и отбили школьницу у злоумышленника.

Как позже рассказали в региональном Следкоме, ситуация происходила несколько иначе. По версии следователей, 56-летний местный житель на своей серебристой «Ладе Ларгус» предложил восьмилетним мальчику и девочке, возвращающимся из школы, подвезти их до дома. Мальчика мужчина действительно довез и высадил, а девочку отвез подальше и надругался над ней. Вернувшись домой, школьница все рассказала родителям, а те сразу же обратились в полицию.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, после сообщения следователи и криминалисты немедленно начали розыск подозреваемого: опросили очевидцев, саму девочку и ее родителей. Вскоре удалось составить фоторобот подозреваемого, установить, на какой машине он передвигался. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили маршрут движения машины, а также выяснить личность предполагаемого извращенца и задержать его.

- Подозреваемый сознался в содеянном. В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в региональном следкоме.