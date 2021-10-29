Уфимка похоронила отца и оформила на него кредит

Уфимка оформила 30-тысячный кредит на мертвого отца

В Уфе 32-летняя женщина оформила кредит на своего покойного отца. Об этом сообщило республиканское МВД, которое на днях завершило расследование уголовного дела о мошенничестве.

Как рассказали в ведомстве, в конце сентября 2019 года горожанка занималась похоронами отца и увидела в его мобильном телефоне приложение, через которое впоследствии смогла подать онлайн-заявку на кредит. Сделку женщине одобрили, и на счет покойного были переведены 30 тысяч рублей. После этого его дочь перечислила эти деньги себе на карту и потратила на личные нужды.

Спустя некоторое время неладное заподозрили сотрудники службы безопасности банка. Они обнаружили, что мужчина оформил кредит после своей смерти и обратились в полицию.