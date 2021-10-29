В Уфе повар отправится под суд, за то, что расправился с женой и тещей

Мужчине грозит внушительный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе перед судом предстанет житель Калининского района, который год назад жестоко зарезал свою жену и тещу.

Как рассказали в региональном Следкоме, 29 октября 2020 года в одной из квартир на улице Кольцевой были найдены изрезанные тела 44-летней уфимки и ее 69-летней матери. Трупы женщин обнаружил их родственник, зашедший в гости. Следователи сразу же вышли на след убийцы – им оказался супруг и зять убитых – местный повар Дмитрий С. Позже на допросах, обливаясь слезами, мужчина заявил, что в тот день сильно напился и повздорил с женой, после чего схватил кухонный нож и начал наносить удары. Ужасающую картину застала мать супруги, не вовремя вернувшаяся из магазина. Не желая оставлять свидетелей, уфимец расправился и с тещей, хотя позже признавался, что испытывал к ней самые теплые чувства.

Осознав, что натворил, Дмитрий бросился в бега – две недели бродяжничал, ночевал по подъездам, после чего обратился в центр социальной помощи, где и был задержан.

- Обвиняемый свою вину полностью признал. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.