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Экономика29 октября 2021 7:30

Курултай Башкирии предложил жителям республики дистанционно обсудить бюджет на следующий год

Башкирский парламент определил сроки общественных обсуждений проекта регионального бюджета на ближайшие три года
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Накануне президиум Госсобрания-Курултая Башкирии определился со сроками общественного обсуждения бюджета республики на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. Проект закона, согласно которому будут утверждены доходы и расходы, а также объем дефицита республиканской казны, уже готов. Перед тем как за него проголосуют депутаты башкирского парламента, он должен пройти общественное обсуждение.

- Общественное обсуждение проекта бюджета республики пройдет в период с 11 по 17 ноября. Мы открыты для конструктивных предложений и приглашаем к работе над главным финансовым документом всех неравнодушных граждан, - заявил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.

В этом году, как и в прошлом, обсуждение законопроекта о бюджете Башкирии будет проходить в дистанционном формате. Желающим предлагают написать свои пожелания и предложения на электронную почту kbudget@bashkortostan.ru. Установлены и конкретные сроки: с 11 ноября и до 18:00 17 ноября 2021 года включительно. В письменном виде предложения также можно направить, их принимают по адресу: 450008, Уфа, Заки Валиди, 46.

С проектом бюджета Башкирии на ближайшую трехлетку можно ознакомиться на сайте Госсобрания-Курултая или на интернет-портале правовой информации npa.bashkortostan.ru.