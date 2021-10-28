Следком по Башкирии предъявил обвинение пожарному, не убравшему газовый баллон, из-за взрыва которого погиб ребенок

Недавно погибшему при взрыве баллона мальчику исполнилось семь лет. Фото: предоставлено матерью Айнура

Накануне родители мальчиков, пострадавших прошлым летом при взрыве сварочного баллона в башкирском селе Акъяр, встретились с руководителем Сибайского отдела СКР по Башкирии. Страшная трагедия, произошедшая 17 августа 2021 в райцентре Хайбуллинского района республики, унесла жизнь шестилетнего парнишки – через несколько дней после инцидента он скончался в больнице. Второй мальчик выжил, но последствия этого ЧП для его здоровья оказались более чем плачевными: у семилетнего малыша оказалось обожжено почти 50% тела.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Его ход и расследование взяли на контроль в центральном управлении Следственного комитета России. На данный момент в деле есть подозреваемый – сотрудник пожарной охраны, который вместе с коллегами потушил дымившийся сварочный баллон, который так и остался лежать на улице.

В четверг, 28 октября, мамы обоих мальчиков встретились с руководителем Сибайского отдела СУ СК, где им рассказали о ходе расследования трагедии и ответили на интересующие вопросы.

Фото: СКР по Башкирии

По версии следствия, в тот злополучный день сотрудники пожарной охраны прибыли на вызов к гаражу. В ходе тушения они и достали ту самую «бочку» с легковоспламеняющимся веществом внутри и оставили ее без присмотра.

- Вечером того же дня произошло возгорание содержимого в бочке легковоспламеняющегося вещества и находившиеся рядом двое 6-летних детей получили термические ожоги 90 % и 45-50 % поверхности тела, после чего были госпитализированы. Спустя 6 дней ребенок с термическим ожогом 90 % поверхности тела скончался в больнице, - уточнили в пресс-службе СКР по Башкирии.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся экспертизы и следственные действия.