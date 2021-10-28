В Минторге Башкирии прокомментировали возможный запрет на продажу алкоголя в нерабочие дни

В Башкирии с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 30 октября в Башкирии, как и по всей стране, начнется нерабочая неделя, введенная из-за опасности распространения коронавируса. До 7 ноября жители республики уйдут на «антиковидные» выходные с сохранением зарплаты.

Как в эти дни будут работать госучреждения и всевозможные заведения общепита и торговли станет известно чуть позже. Соответствующий указ должен подписать глава региона Радий Хабиров после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В преддверии нерабочих дней в Башкирии стали распространяться слухи о полном запрете на продажу алкоголя в этот период. Редакция «КП-Уфа» обратилась за комментариями в министерство торговли и услуг республики, чтобы выяснить, так ли это.

В Минторге Башкирии сообщили, что никаких решений на этот счет пока не принято.

- На данный момент ждем официального документа, определяющего работу объектов [торговли] в период с 30 по 7 ноября. Как только появится актуальная информация, сообщим, - прокомментировали КП-Уфа в пресс-службе министерства.