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Общество28 октября 2021 18:14

В Минторге Башкирии прокомментировали возможный запрет на продажу алкоголя в нерабочие дни

Скоро республика уйдет на длинные «антиковидные» выходные
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Башкирии с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты

В Башкирии с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 30 октября в Башкирии, как и по всей стране, начнется нерабочая неделя, введенная из-за опасности распространения коронавируса. До 7 ноября жители республики уйдут на «антиковидные» выходные с сохранением зарплаты.

Как в эти дни будут работать госучреждения и всевозможные заведения общепита и торговли станет известно чуть позже. Соответствующий указ должен подписать глава региона Радий Хабиров после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В преддверии нерабочих дней в Башкирии стали распространяться слухи о полном запрете на продажу алкоголя в этот период. Редакция «КП-Уфа» обратилась за комментариями в министерство торговли и услуг республики, чтобы выяснить, так ли это.

В Минторге Башкирии сообщили, что никаких решений на этот счет пока не принято.

- На данный момент ждем официального документа, определяющего работу объектов [торговли] в период с 30 по 7 ноября. Как только появится актуальная информация, сообщим, - прокомментировали КП-Уфа в пресс-службе министерства.