Сергей Греков назначил еще одного вице-мэра Уфы

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Накануне в уфимской мэрии произошли кадровые перестановки – на пост вице-мэра по градостроительной политике и территориальному развитию назначен Кирилл Чистяков. Как пояснили в пресс-службе администрации башкирской столицы, ранее он был советником мэра по тем же самым вопросам, что теперь будет курировать официально.

Согласно официальной биографии, Кирилл Чистяков – выходец из среды застройщиков. Карьеру он начинал в качестве инженера-проектировщика, затем работал на руководящих должностях в различных строительных организациях. К слову, родился будущий вице-мэр в 1978 году в Москве. Он является выпускником Московского государственного агроинженерного университета имени Горячкина. Его специальность - «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

С июня 2021 года Кирилл Чистяков работал директором по развитию территорий и градостроительной политике в компании «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» и параллельно курировал это направление в Ассоциации застройщиков Башкирии.