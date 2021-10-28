В Уфе из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали Центральный рынок

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 28 октября, на первом этаже Центрального рынка в Уфе сработала пожарная сигнализация. Из-за этого всех посетителей и персонал магазинов эвакуировали из здания, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По данным экстренного ведомства, автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за «обильного парения». В кафе на первом этаже готовили на плите мясо и дым от него спровоцировал включение системы оповещения. Еще до приезда пожарных расчетов из здания вывели 100 человек.

К счастью, прибывшие на место сотрудники МЧС и других экстренных служб признаков горения не обнаружили. Силам быстрого реагирования дали отбой, пояснили в пресс-службе ведомства.