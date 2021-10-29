Мэр Уфы запретил пускать в общественный транспорт пассажиров без масок

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Мэр Уфы Сергей Греков «до особого распоряжения» запретил государственным и частным перевозчикам пускать в общественный транспорт пассажиров без медицинских масок. Данное требование содержится в распоряжении с планом мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавируса при оказании пассажирских услуг. Документ был подписан сити-менеджером 25 октября и опубликован накануне.

– В салоне каждого общественного автотранспорта, используемого для перевозки пассажиров […] отказывать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок), – дословно следует из распоряжения.

В плане антиковидных мероприятий также прописано требование ежедневно проводить дезинфекцию в транспорте, обеспечить салон памятками и листовками по вопросам профилактики COVID-19, а также дезинфицирующими средствами. Помимо прочего, Греков поручил «оптимизировать график движения транспорта», чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Контроль исполнения распоряжения возложен на первого вице-мэра Марата Гайфуллина.