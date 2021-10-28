В Уфе с четвертого этажа на крышу магазина упала женщина

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня, 28 октября, около пяти часов вечера с четвертого этажа жилого дома на крышу магазина упала пожилая женщина. Она выжила, но получила травмы. Инцидент случился на проспекте Октября, 81/2, сообщило управление гражданской защиты.

Прибыв на место происшествия, спасатели спустили пострадавшую с крыши маркета, а затем передали ее сотрудникам скорой помощи. Медики госпитализировали женщину в больницу. Известно, что ей 80 лет. Каким образом пенсионерка умудрилась упасть, пока неизвестно.