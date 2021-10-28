Жена Элвина Грея показала себя после пластической операции

фото: _izi__official

Инзиля Юльякшина, жена популярного башкиро-татарского певца Элвина Грея (Радик Юльякшин), показала себя после пластической операции. Девушка сделала себе ринопластику в московской клинике.

Инзиля не постеснялась и выложила свое фото через несколько часов после операции. На ее лице виден отек, на нос, который был подвергнут пластике, наложена специальная повязка. После операции девушку по видеосвязи морально поддержал муж.

фото: _izi__official

– Операция длилась почти четыре с половиной часа. У меня все лицо отекает потихоньку, и появляются синяки – они все больше и больше. Меня выписали, теперь домашний режим. Дома я буду проходить реабилитацию, – поделилась девушка.

Она добавила, что пока останется в Москве – у подруги.