Как в период нерабочих дней будут работать больницы Башкирии

Минздрав озвучил график работы медучреждений с 30 октября по 7 ноября

Минздрав Башкирии опубликовал график работы медицинских учреждений в период нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября.

Организации здравоохранения установили следующий режим работы:

– 30, 31 октября – нерабочие дни;

– 1, 2 ноября – график рабочего дня;

– 3 ноября – рабочий день, сокращенный на 1 час;

– 4 ноября – нерабочий праздничный день (День народного единства);

– 5, 6, 7 ноября – нерабочие дни.

Медицинских учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, примут пациентов:

– 30 октября – с 08:00 до 17:00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;

– 31 октября – работа кабинета неотложной медицинской помощи с приемом вызовов с 08:00 до 16:00;

– 4 ноября – с 08:00 до 17:00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;

– 5 ноября – по графику рабочего дня;

– 6 ноября – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;

– 7 ноября – работа кабинета неотложной медицинской помощи с приемом вызовов с 08:00 до 16:00.

Плановая госпитализация будет организована в соответствии с графиками госпитализации.