МЧС предупредило о мокром снеге, гололеде и ухудшении видимости в Башкирии

В Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные явления: налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед и ухудшение видимости Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завтра, 29 октября, в Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные явления: налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед и ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В ближайшие сутки в республике будет облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшой дождь с мокрым снегом, местами до умеренного. Ветер юго-западного и северного направлений ночью усилится до 5 метров в секунду, днем – до 12.

Температура воздуха ночью упадет до -4,+1°, днем будет чуть теплее – 0,+5°.