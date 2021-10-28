«Ходит голая, выбрасывает вещи из окна»: жители уфимской многоэтажки пожаловались на неадекватных соседок

Фото: соцсети

Настоящий переполох случился сегодня в уфимском микрорайоне Сипайлово. Жильцы одной из многоэтажек на улице Рыльского пожаловались на звуки скандала, крики и вещи, вылетающие из окон квартиры на 11 этаже. Как рассказали местные жители, в злополучной квартире проживают женщина и ее престарелая лежачая мать. И, скорее всего, у обеих есть серьезные проблемы с психикой.

- С утра кричат, вещи в квартире ломают, а потом из дома выкидывают! – возмущаются местные жители в соцсетях.

- Одна из них вообще голая по квартире ходит. Сама все вещи сняла и в окно выбросила, а сейчас кричит, что ей холодно, - ужасаются другие.

Опасаясь, как бы скандал не закончился рукоприкладством, соседи вызвали полицию. В итоге дебоширки не открыли дверь, поэтому пришлось вызывать спасателей, которые через крышу и окно забрались в квартиру и открыли дверь правоохранителям.

- В полицию микрорайона Сипайлово поступили сообщения от местных жителей, что две неустановленные женщины ведут себя неадекватно. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время также вызвана бригада скорой помощи, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.