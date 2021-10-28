В Уфе проезд к старому Бельскому мосту для грузовиков и общественного транспорта закрыт на три дня

фото: ufacity.info

В Уфе с сегодняшнего дня, 28 октября, по 30 октября включительно закрыт проезд к старому Бельскому мосту для грузовиков и общественного транспорта. Ограничение введено из-за строительства правобережных подходов к новому мосту-вставке в створе улицы Воровского. Об этом сообщила городская администрация.

Мэрия опубликовала новую схему проезда, которая будет действовать до 30 октября.

фото: ufacity.info

Городские службы извинились перед уфимцами и попросили заранее планировать свой маршрут.

Напомним, новый мост-вставку через реку Белую протяженностью 688 метров планируется открыть в ноябре текущего года.