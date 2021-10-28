Видео: житель Башкирии приехал в Уфу за 200 километров и не смог попасть в ТЦ из-за QR-кода

Житель Нефтекамска проехал 200 километров и не смог попасть в торговый центр «Мега».

Полное разочарования послание молодой человек записал на видео и оставил в соцсетях. Судя по всему он приехал в уфимский торговый центр из Нефтекамска, а это как минимум в 200 километрах от Уфы. Но, несмотря на долгую дорогу, в ТЦ он попасть так и не смог из-за отсутствия справки о вакцинации.

- Если у вас нет сертификата и паспорта – вас не пропустят. Даже не пытайтесь. Очень много охраны. Внутри почти нет народа. Ставьте себе волшебную прививку, - советует житель Нефтекамска.