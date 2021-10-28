Башкирия ищет инвестора для создания частного пансионата за 8 млн рублей

Проект пансионата планируют реализовать за три года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Корпорация развития Башкирии разработала инвестиционное предложение по созданию частного пансионата для пожилых людей. Сумма вложений в проект оценивается в 7,9 млн рублей.

Социальное учреждение планируется организовать на базе имущественного комплекса в селе Теперишево Чишминского района. В пансионате предполагается 40-койко-мест. В нем будут специально оборудованные помещения с пандусами и лифтом. Корпорация предлагает реализовать проект в рамках государственно-частного партнерства.

– Проживание в частном пансионате будет доступно как на льготных условиях, так и за счет части пенсии пожилого человека, находящегося в стенах учреждения, – пояснил гендиректор Корпорации развития республики Наиль Габбасов. – Для подопечных будет подобран индивидуальный уход, они будут обеспечены качественным питанием и всей необходимой инфраструктурой. У пожилых людей будет возможность заниматься лечебной физкультурой и различными хобби.

Специалисты ведомства посчитали, что на реализацию проекта пансионата потребуется три года. Там будет создано 19 новых рабочих мест. Прогнозируемая выручка учреждения в расчете на 15 лет составит порядка 92 млн рублей.