Хулиганы из Башкирии оторвались на чужой машине после конфликта со знакомым

Фото: скриншот видео

Накануне жители Стерлитамака стали очевидцами необычной мести: группа молодых людей посреди белого дня повредила чужой автомобиль. Жильцы дома, во дворе которого происходил акт хулиганства и порчи имущества, засняли происходящее на камеру мобильного телефона. На кадрах видеоролика, попавшего в соцсети и мессенджеры, видно, как шестеро парней переворачивают легковой автомобиль, припаркованного под окнами многоэтажки.

На видео можно различить, как парни сначала ставят отечественную машину на бок, а затем начинают лупить по ней ногами и предметами, похожими на палки. На окрики и замечания жителей этого двора они никак не реагировали. Как оказалось, чуть позже их всех задержали и доставили в отдел полиции.

- В отдел полиции по городу Стерлитамаку доставлены 6 местных жителей в возрасте от 18 лет и старше. Предварительно установлено, что произошел конфликт между знакомыми. В ходе конфликта был поврежден легковой автомобиль. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали «КП-Уфа» в МВД по Башкирии.