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Здоровье28 октября 2021 11:14

С начала пандемии от COVID-19 в Башкирии скончались более 2,5 тысячи человек

За последние сутки инфекция унесла жизни еще 35 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За последние 24 часа COVID-19 был диагностирован у 669 жителей республики

За последние 24 часа COVID-19 был диагностирован у 669 жителей республики

Число жертв коронавируса с начала пандемии в Башкирии достигло 2 517 человек. За последние сутки от инфекции скончались 35 пациентов. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории Башкирии зарегистрировано 84 155 случаев COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 669 жителей республики.

Переболели коронавирусом в регионе 73 333 человека, 651 из них снялись с учета по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,62 млн жителей Башкирии, вторым – 1,32 млн.