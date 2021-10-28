В Уфе на девяти маршрутных автобусах изменится стоимость проезда

фото: ufacity.info

В Уфе с 25 ноября текущего года изменится стоимость проезда на девяти автобусных маршрутах, оператором которых выступает предприниматель Фанис Батыров. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в городской администрации.

Тарифы на поездки изменятся на следующих рейсах:

– №209 («Сипайловский» – «Автоваз» – Асфальтобетонный завод): 35 рублей наличным расчетом, по банковской карте и по «Алге»;

– №211 (Тимашево – Кузнецовский затон): 30 рублей наличным расчетом, по банковской карте и по «Алге»;

– №228 (Химпром – ТСК «Пушкинский»): 30 рублей наличным расчетом и по банковской карте, 25 рублей – по «Алге»;

– №229 («Сипайловский» – ТСК «Северный» – Химпром): 35 рублей наличным расчетом, по банковской карте и по «Алге»;

– №235 («Сипайловский» – ТЦ «Башкортостан» – Дема): 35 рублей наличным расчетом, по банковской карте и по «Алге»;

– №243 («Сипайловский» – ЖК «Цветы Башкирии»): 35 рублей наличным расчетом, по банковской карте и по «Алге»;

– №249 (Асфальтобетонный завод – ТСК «Пушкинский»): 30 рублей наличным расчетом и по банковской карте, 25 рублей – по «Алге»;

– №266 («Сипайловский» – ТСК «8 Марта»): 30 рублей наличным расчетом, по банковской карте и по «Алге»;

– №55с (Роддом №4 – «Белореченский» микрорайон – Сагита Агиша – ТК «Центральный): 35 рублей наличным расчетом, по банковской карте и по «Алге».