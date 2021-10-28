Власти Башкирии закупят сувенирные часы за 2,2 млн рублей

В закупке указано 16 видов часов от 4 до 33 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Власти Башкирии закупят сувенирные подарочные часы за 2,2 млн рублей. Тендер, объявленный хозяйственным управлением республики, исполнит московская компания «Полет классика», она стала единственным участником торгов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик поставит 16 видов наручных часов. Изделия двух типов – кварцевые и механические – предназначены как для мужчин, так и для женщин. На циферблате и задней крышке всех экземпляров будет изображен герб Башкирии.

Минимальная стоимость одних часов – 4 тысячи рублей, максимальная – 33,7 тысячи. Самое дорогое изделие – мужские механические часы, корпус которых выполнен из нержавеющей стали и покрыт ионным напылением золотистого цвета, а циферблат покрыт ювелирной эмалью. Их необходимо поставить в деревянном лакированном футляре.

Все часы должны быть готовы до 25 декабря. Финансирование закупки обеспечит региональный бюджет.