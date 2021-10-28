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Происшествия28 октября 2021 9:26

На трассе в Башкирии грузовик MAN насмерть сбил мужчину

По словам водителя, пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Вечером 27 октября на трассе в Илишевском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом – грузовик насмерть сбил мужчину. Инцидент случился на трассе Москва-Уфа.

– 63-летний житель Республики Татарстан за рулём грузовика MAN […] допустил наезд на 66-летнего местного жителя. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, – передали в дорожной полиции.

Водитель грузовика во время разбирательства заявил сотрудникам ГИБДД, что погибший пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Светоотражающих элементов на его одежде не было.