На трассе в Башкирии грузовик MAN насмерть сбил мужчину

фото: ГИБДД РБ

Вечером 27 октября на трассе в Илишевском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом – грузовик насмерть сбил мужчину. Инцидент случился на трассе Москва-Уфа.

– 63-летний житель Республики Татарстан за рулём грузовика MAN […] допустил наезд на 66-летнего местного жителя. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, – передали в дорожной полиции.

Водитель грузовика во время разбирательства заявил сотрудникам ГИБДД, что погибший пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Светоотражающих элементов на его одежде не было.