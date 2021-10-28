Мэрия Уфы начала готовиться к празднованию Нового года

Основная праздничная программа в ночь с 31 декабря на 1 января состоится на площади имени Ленина Фото: Рустем АХУНОВ

Власти Уфы приступила к подготовке празднования Нового 2022 года. На сайте городской администрации появилось постановление с подписью мэра Сергея Грекова – в документе расписаны направления организации торжества и отдыха школьников в период зимних каникул. Сити-менеджер составил перечень из десятков чиновников, которые войдут в оргкомитет по новогодней подготовке.

Управление коммунального хозяйства, согласно постановлению, должно до 15 ноября определить дислокации елок и ледовых городков, а до 14 декабря обеспечить их сооружения. Уже сейчас известно, что основная праздничная программа в ночь с 31 декабря на 1 января состоится на площади имени Ленина. Оргкомитету в срок до 6 декабря поручено подготовить и утвердить план культурных, спортивных и социальных мероприятий.

– Администрациям районов [поручено] организовать и провести новогодние, рождественские культурно-развлекательные, спортивно-массовые, социально-благотворительные мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидимиологических норм с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 года, – следует из документа.

В документе неоднократно подчеркивается, что все мероприятия необходимо проводить «исходя из эпидемиологической обстановки».